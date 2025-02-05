SUPER LOTO DE NOEL Rue Max Boirot Bourbon-Lancy

SUPER LOTO DE NOEL

Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Dimanche 21 DECEMBRE 2025 à 14 Heures, ouverture des portes à 13 Heures

organisé par l’amicale des anciens de l’USB football

13 parties dont 1 super quine (carton plein) et 1 tour corse

prix des cartes: 1 carte 5 €, planche de 6 cartes 20 € (valable pour tous les tours)

Lots d’une valeur de 2000 euros:

Bons d’achat de 200€,150€, 100€, 80€, 60€, 50€, 40€, 30€, 20€ Repas restaurant, Champagne, Apéritifs, Filets garnis, Chocolats. Buffet Buvette .

Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 05 86 01 amicaledesanciensusbfoot@gmail.com

English : SUPER LOTO DE NOEL

German : SUPER LOTO DE NOEL

Italiano :

Espanol :

L’événement SUPER LOTO DE NOEL Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-01-31 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I