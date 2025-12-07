Super loto de Noël Excideuil
Super loto de Noël Excideuil dimanche 7 décembre 2025.
Super loto de Noël
Salle du château Excideuil Dordogne
Organisé par l’association des parents d’élèves du collège Giraut de Borneil pour financer des projets scolaires 2025/2026.
Ouverture des portes à 13h.
Petite restauration sur place.
Réservation conseillée.
Salle du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29
English : Super loto de Noël
Organized by the parents’ association of Collège Giraut de Borneil to finance school projects 2025/2026.
Doors open at 1pm.
Snacks on site.
Reservations recommended.
German : Super loto de Noël
Organisiert von der Elternvereinigung des Collège Giraut de Borneil.
Italiano :
Organizzato dall’associazione dei genitori del Collège Giraut de Borneil per finanziare i progetti scolastici per il 2025/2026.
Apertura delle porte alle 13.00.
Merenda sul posto.
Si consiglia la prenotazione.
Espanol : Super loto de Noël
Organizado por la asociación de padres del Collège Giraut de Borneil para financiar proyectos escolares para 2025/2026.
Apertura de puertas a las 13h.
Merienda in situ.
Se recomienda reservar.
