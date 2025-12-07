Super loto de Noël Excideuil

Super loto de Noël

Salle du château Excideuil Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Organisé par l’association des parents d’élèves du collège Giraut de Borneil pour financer des projets scolaires 2025/2026.

Ouverture des portes à 13h.

Petite restauration sur place.

Réservation conseillée.

Salle du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29

English : Super loto de Noël

Organized by the parents’ association of Collège Giraut de Borneil to finance school projects 2025/2026.

Doors open at 1pm.

Snacks on site.

Reservations recommended.

German : Super loto de Noël

Organisiert von der Elternvereinigung des Collège Giraut de Borneil.

Italiano :

Organizzato dall’associazione dei genitori del Collège Giraut de Borneil per finanziare i progetti scolastici per il 2025/2026.

Apertura delle porte alle 13.00.

Merenda sul posto.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Super loto de Noël

Organizado por la asociación de padres del Collège Giraut de Borneil para financiar proyectos escolares para 2025/2026.

Apertura de puertas a las 13h.

Merienda in situ.

Se recomienda reservar.

