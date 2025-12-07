Super Loto De Noël L’Éguille
Super Loto De Noël
Salle des fêtes L’Éguille Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 14:00:00
Organisé par le Comité de Jumelage
Salle des fêtes L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 02 03
English :
Organized by the Twinning Committee
L’événement Super Loto De Noël L’Éguille a été mis à jour le 2025-11-27 par Royan Atlantique