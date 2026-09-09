Super loto de Noël route des Anses Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Super loto de Noël

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Le Super Loto de Noël propose plus de 3 000 € de lots.

.

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 63 29 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super Christmas Lotto

The Christmas Super Loto offers more than €3,000 in prizes.

L’événement Super loto de Noël Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan