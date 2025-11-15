Super loto de Noël Soumoulou
Super loto de Noël Soumoulou samedi 15 novembre 2025.
Super loto de Noël
Hall des Sports Soumoulou Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez passer une soirée conviviale et solidaire ! De nombreux lots à gagner, une ambiance chaleureuse et de la bonne humeur garantie. Les bénéfices de la soirée permettront de soutenir les actions locales et humanitaires portées par nos deux associations. .
Hall des Sports Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 80 66
