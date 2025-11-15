Super loto de Noël Soumoulou

Super loto de Noël

Hall des Sports Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez passer une soirée conviviale et solidaire ! De nombreux lots à gagner, une ambiance chaleureuse et de la bonne humeur garantie. Les bénéfices de la soirée permettront de soutenir les actions locales et humanitaires portées par nos deux associations. .

Hall des Sports Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 80 66

