Super loto de Noël Salle du Castel Park Surgères

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Venez participer au super loto de Noël !
De nombreux lots à gagner dont une télévision.
Une partie train de la chance de Noël avec un repas pour 4 personnes.
Restauration et bar sur place. Réservation par téléphone.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51
English :
Come and take part in the super Christmas bingo!
Lots of prizes to be won, including a TV.
A Christmas Luck Train game with a meal for 4.
Catering and bar on site. Reservations by phone.
