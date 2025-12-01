Super loto de Noël Salle du Castel Park Surgères

Super loto de Noël

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez participer au super loto de Noël !

De nombreux lots à gagner dont une télévision.

Une partie train de la chance de Noël avec un repas pour 4 personnes.

Restauration et bar sur place. Réservation par téléphone.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51

English :

Come and take part in the super Christmas bingo!

Lots of prizes to be won, including a TV.

A Christmas Luck Train game with a meal for 4.

Catering and bar on site. Reservations by phone.

L’événement Super loto de Noël Surgères a été mis à jour le 2025-12-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin