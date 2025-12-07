Super Loto de Noël Rue des Halles Verdun-sur-le-Doubs

Super Loto de Noël

Rue des Halles Grande Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07 19:30:00

2025-12-07

Le Comité des fêtes de Verdun-Ciel est heureux de vous annoncer son Super Loto de Noël le dimanche 7 décembre à la Grande Halle de Verdun-Ciel. Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h. Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée au 06 41 13 20 80. .

Rue des Halles Grande Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 13 20 80

