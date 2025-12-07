Super Loto de Noël Rue des Halles Verdun-sur-le-Doubs
Super Loto de Noël Rue des Halles Verdun-sur-le-Doubs dimanche 7 décembre 2025.
Super Loto de Noël
Rue des Halles Grande Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07 19:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Comité des fêtes de Verdun-Ciel est heureux de vous annoncer son Super Loto de Noël le dimanche 7 décembre à la Grande Halle de Verdun-Ciel. Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h. Buvette et restauration sur place.
Réservation conseillée au 06 41 13 20 80. .
Rue des Halles Grande Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 13 20 80
English : Super Loto de Noël
German : Super Loto de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Super Loto de Noël Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-11-05 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III