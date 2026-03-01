Super loto de Pâques Rue du Paty Argentan
Super loto de Pâques Rue du Paty Argentan samedi 14 mars 2026.
Super loto de Pâques
Rue du Paty Hall du champ de foire Argentan Orne
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14 2026-03-15
Buvette et restauration sur place.
Ouverture des portes 1h30 avant le début des jeux.
Formule à partir de 15€.
1 carton 3€
La planche de 6 12€
La planche de 12 18€
Bingo 2,50€ Fétiche 2,50€ .
Rue du Paty Hall du champ de foire Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 10 04 02 85
