Super loto de Pâques Rue du Paty Argentan

Super loto de Pâques

Rue du Paty Hall du champ de foire Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes 1h30 avant le début des jeux.

Formule à partir de 15€.

1 carton 3€

La planche de 6 12€

La planche de 12 18€

Bingo 2,50€ Fétiche 2,50€ .

Rue du Paty Hall du champ de foire Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 10 04 02 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super loto de Pâques

L’événement Super loto de Pâques Argentan a été mis à jour le 2026-02-28 par Terres d’Argentan Intercom