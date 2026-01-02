Super Loto de Roc-Loisirs Salle des fêtes Ploërmel

Super Loto de Roc-Loisirs

Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Les Bénévoles de L’Association ROC-LOISIRS organisent un super loto avec plus de 4 500 euros de Lots. Il est organisé en soutien de la Recherche Médicale sur le Cancer du sein, de la Prostate et la Recherche sur le diabète afin de guérir de nombreux patients souffrant de ces trois maladies.

Ouverture des portes à 11h, Début du loto à 14h.

Premier lot un bon d’achat d’un montant de 1 500 euros, autres lots 600 euros, 400 euros, 200 euros150 euros, 100 euros, 10 paniers garnis…40 Lots de grande valeur..

Venez nombreux , votre présence marquera votre Solidarité vis à vis des personnes souffrant de ces 3 maladies.

Pas de Réservations .

Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 30 61 37 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super Loto de Roc-Loisirs Ploërmel a été mis à jour le 2026-01-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande