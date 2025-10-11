Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge Saint-Aigulin
Salle des Fêtes Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Salle des Fêtes Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 65 58 77
English :
Haute Saintonge fire department’s super loto
German :
Superlotto der ehemaligen Feuerwehrleute von Haute Saintonge
Italiano :
Super loto per gli ex vigili del fuoco dell’Haute Saintonge
Espanol :
Super loto para el antiguo cuerpo de bomberos de Haute Saintonge
L’événement Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-10-01 par Offices de Tourisme de Jonzac