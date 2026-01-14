Super loto des cagouilles Salle des fêtes Saint-Thomas-de-Conac

Super loto des cagouilles

Salle des fêtes Place des Anciens Combattants Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Super loto organisé par les Cagouilles Taillonnaises en faveur du Festival Cagouilles & Cie

.

Salle des fêtes Place des Anciens Combattants Saint-Thomas-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 89 78 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Super loto organized by Les Cagouilles Taillonnaises in aid of the Cagouilles & Cie Festival

L’événement Super loto des cagouilles Saint-Thomas-de-Conac a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac