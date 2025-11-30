Super loto des Cascaris de Cahors Bégoux Cahors

Super loto des Cascaris de Cahors Bégoux

292 Rue du Village Cahors Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Loto animé à la salle des fêtes de Bégoux

Loto animé à la salle des fêtes de Bégoux. Début à 14 h 30.

Lots variés paniers garnis, canards gras, jambon, bons d’achat et autres lots .

292 Rue du Village Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 13 08 07 99

English :

Lively bingo at Bégoux village hall

German :

Animiertes Lotto im Festsaal von Bégoux

Italiano :

Bingo vivace presso la sala del villaggio di Bégoux

Espanol :

Animado bingo en la sala de fiestas de Bégoux

