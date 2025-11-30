Super loto des Cascaris de Cahors Bégoux Cahors
Super loto des Cascaris de Cahors Bégoux Cahors dimanche 30 novembre 2025.
Super loto des Cascaris de Cahors Bégoux
292 Rue du Village Cahors Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Loto animé à la salle des fêtes de Bégoux
Loto animé à la salle des fêtes de Bégoux. Début à 14 h 30.
Lots variés paniers garnis, canards gras, jambon, bons d’achat et autres lots .
292 Rue du Village Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 13 08 07 99
English :
Lively bingo at Bégoux village hall
German :
Animiertes Lotto im Festsaal von Bégoux
Italiano :
Bingo vivace presso la sala del villaggio di Bégoux
Espanol :
Animado bingo en la sala de fiestas de Bégoux
