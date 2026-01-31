Super loto des Cousettes place Andrevon Bourg-de-Péage

Super loto des Cousettes

place Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Loto des Cousettes, restauration et buvette sur place.

Parmi les lots à gagner: un aspirateur laveur, des bons d’achats, un téléviseur, grande couette et parure de lit, cave à vin… et bien d’autres encore!

place Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 55 57 lescousettesbdp@gmail.com

English :

Loto des Cousettes, catering and refreshments on site.

Prizes to be won include: a vacuum cleaner, shopping vouchers, a TV set, a large comforter and bed linen set, a wine cellar… and much more!

