Super loto des Cousettes place Andrevon Bourg-de-Péage
Super loto des Cousettes place Andrevon Bourg-de-Péage dimanche 8 mars 2026.
Super loto des Cousettes
place Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Loto des Cousettes, restauration et buvette sur place.
Parmi les lots à gagner: un aspirateur laveur, des bons d’achats, un téléviseur, grande couette et parure de lit, cave à vin… et bien d’autres encore!
.
place Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 55 57 lescousettesbdp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto des Cousettes, catering and refreshments on site.
Prizes to be won include: a vacuum cleaner, shopping vouchers, a TV set, a large comforter and bed linen set, a wine cellar… and much more!
L’événement Super loto des Cousettes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme