Super loto des Damiers 2026 Stade Georges Pompidou Valence

Super loto des Damiers 2026

Stade Georges Pompidou 41 rue Fernandel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

De nombreux lots sont à gagner ! Il y aura également la retransmission du match France Angleterre.

Stade Georges Pompidou 41 rue Fernandel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

Lots of prizes to be won! The France/England match will also be broadcast.

L’événement Super loto des Damiers 2026 Valence a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme