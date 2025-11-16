Super Loto des Gonds rue du stade Les Gonds

Super Loto des Gonds

rue du stade Salle Municipale Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Le carton 2 €uros 10 €uros les 6

carton special 3€

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16 14:00:00

2025-11-16

Tentez votre chance de remporter une ou plusieurs quines parmi les 40 qui seront tirées

rue du stade Salle Municipale Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 38 55 90

English :

Try your luck at winning one or more of the 40 quines to be drawn

German :

Versuchen Sie Ihre Chance, eine oder mehrere der 40 gezogenen Quines zu gewinnen

Italiano :

Tentate la fortuna di vincere una o più delle 40 quine che verranno estratte

Espanol :

Pruebe suerte y gane uno o varios de los 40 quines que se sortearán

