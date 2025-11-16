Super Loto des Gonds rue du stade Les Gonds
Super Loto des Gonds rue du stade Les Gonds dimanche 16 novembre 2025.
Super Loto des Gonds
rue du stade Salle Municipale Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Le carton 2 €uros 10 €uros les 6
carton special 3€
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16 14:00:00
2025-11-16
Tentez votre chance de remporter une ou plusieurs quines parmi les 40 qui seront tirées
rue du stade Salle Municipale Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 38 55 90
English :
Try your luck at winning one or more of the 40 quines to be drawn
German :
Versuchen Sie Ihre Chance, eine oder mehrere der 40 gezogenen Quines zu gewinnen
Italiano :
Tentate la fortuna di vincere una o più delle 40 quine che verranno estratte
Espanol :
Pruebe suerte y gane uno o varios de los 40 quines que se sortearán
L’événement Super Loto des Gonds Les Gonds a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge