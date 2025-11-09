Super loto des pétanqueurs Grillonnais Salle des fêtes de Grillon Grillon

Super loto des pétanqueurs Grillonnais

dimanche 9 novembre 2025.

Salle des fêtes de Grillon, Grillon, Vaucluse

Tarif : 6 – 6 – EUR

6€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 8

14:30:00

2025-11-09

A gagner: sejour sur la Costa brava, bons d’achat de 150€, jambons, filets garnis etc….

Salle des fêtes de Grillon Salle des fêtes Grillon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 50 17 93 petgril84@gmail.com

English :

To be won: stay on the Costa Brava, 150? vouchers, hams, fillets garnis etc….

German :

Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt an der Costa Brava, Einkaufsgutscheine im Wert von 150 Euro, Schinken, Filets garnis usw…..

Italiano :

Premi in palio: un soggiorno in Costa Brava, buoni del valore di 150 euro, prosciutti, filetti, ecc….

Espanol :

Premios: una estancia en la Costa Brava, vales por valor de 150 euros, jamones, filetes garnis, etc….

