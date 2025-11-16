Super loto des Pompiers Jouy-le-Potier

Super loto des Pompiers

Super loto des Pompiers

Dimanche 16 Novembre

⏰ ouverture des Portes à 13 h 30

Au Gymnase Rue Charles Rocher • 45370 Jouy Le Potier

Nombreux lots à gagner pour les grands comme les petits.

☕️ Buvette sur place.

Tarifs: 4 € le carton

20 € la formule 6 cartons + 1 bingo + 1 champo + 1 cocorico

Renseignements au 06 68 43 66 58 .

Rue Charles Rocher Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 68 43 66 58

English :

Firefighters’ Super Lotto ?

? Sunday November 16th

? Doors open at 1:30 pm

? Gymnasium Rue Charles Rocher ? 45370 Jouy Le Potier

? Numerous prizes to be won by young and old ?

German :

Super Lotto der Feuerwehr ?

? Sonntag, den 16. November

? Öffnung der Tore um 13:30 Uhr

? Im Gymnasium Rue Charles Rocher ? 45370 Jouy Le Potier ?

? Zahlreiche Preise für Groß und Klein zu gewinnen ?

Italiano :

Super lotteria dei vigili del fuoco?

? Domenica 16 novembre

porte aperte alle 13.30

? Presso la palestra Rue Charles Rocher 45370 Jouy Le Potier

? Tanti premi in palio per grandi e piccini?

Espanol :

¿Super lotería de bomberos?

? Domingo 16 de noviembre

apertura de puertas a las 13.30 horas

? En el Gimnasio Rue Charles Rocher ? 45370 Jouy Le Potier

? Numerosos premios para grandes y pequeños ?

