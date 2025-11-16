Super loto des Pompiers Jouy-le-Potier
Super loto des Pompiers Jouy-le-Potier dimanche 16 novembre 2025.
Super loto des Pompiers
Rue Charles Rocher Jouy-le-Potier Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Super loto des Pompiers
Dimanche 16 Novembre
⏰ ouverture des Portes à 13 h 30
Au Gymnase Rue Charles Rocher • 45370 Jouy Le Potier
Nombreux lots à gagner pour les grands comme les petits.
Super loto des Pompiers
Dimanche 16 Novembre
⏰ ouverture des Portes à 13 h 30
Au Gymnase Rue Charles Rocher • 45370 Jouy Le Potier
Nombreux lots à gagner pour les grands comme les petits.
☕️ Buvette sur place.
Tarifs: 4 € le carton
20 € la formule 6 cartons + 1 bingo + 1 champo + 1 cocorico
Renseignements au 06 68 43 66 58 .
Rue Charles Rocher Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 68 43 66 58
English :
Firefighters’ Super Lotto ?
? Sunday November 16th
? Doors open at 1:30 pm
? Gymnasium Rue Charles Rocher ? 45370 Jouy Le Potier
? Numerous prizes to be won by young and old ?
German :
Super Lotto der Feuerwehr ?
? Sonntag, den 16. November
? Öffnung der Tore um 13:30 Uhr
? Im Gymnasium Rue Charles Rocher ? 45370 Jouy Le Potier ?
? Zahlreiche Preise für Groß und Klein zu gewinnen ?
Italiano :
Super lotteria dei vigili del fuoco?
? Domenica 16 novembre
porte aperte alle 13.30
? Presso la palestra Rue Charles Rocher 45370 Jouy Le Potier
? Tanti premi in palio per grandi e piccini?
Espanol :
¿Super lotería de bomberos?
? Domingo 16 de noviembre
apertura de puertas a las 13.30 horas
? En el Gimnasio Rue Charles Rocher ? 45370 Jouy Le Potier
? Numerosos premios para grandes y pequeños ?
L’événement Super loto des Pompiers Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2025-11-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN