Super loto des pompiers Salle des fêtes espace Jean Mouton Pierrelatte dimanche 9 novembre 2025.
Salle des fêtes espace Jean Mouton 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Organisé par les pompiers de Pierrelatte. Buvette sur place. A gagner croisière 6 jours, multimédias, bons cadeaux.
Salle des fêtes espace Jean Mouton 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Organized by the Pierrelatte Fire Brigade. Refreshments on site. To be won: 6-day cruise, multimedia, gift vouchers.
German :
Organisiert von der Feuerwehr von Pierrelatte. Erfrischungsgetränke vor Ort. Zu gewinnen: 6-tägige Kreuzfahrt, Multimedia, Geschenkgutscheine.
Italiano :
Organizzato dai vigili del fuoco di Pierrelatte. Bar per il ristoro sul posto. Premi in palio: crociera di 6 giorni, multimedia, buoni regalo.
Espanol :
Organizado por los bomberos de Pierrelatte. Bar. Premios: crucero de 6 días, multimedia, cheques regalo.
