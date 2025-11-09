Super loto des pompiers Salle des fêtes espace Jean Mouton Pierrelatte

Super loto des pompiers

Salle des fêtes espace Jean Mouton 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Organisé par les pompiers de Pierrelatte. Buvette sur place. A gagner croisière 6 jours, multimédias, bons cadeaux.

.

Salle des fêtes espace Jean Mouton 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Organized by the Pierrelatte Fire Brigade. Refreshments on site. To be won: 6-day cruise, multimedia, gift vouchers.

German :

Organisiert von der Feuerwehr von Pierrelatte. Erfrischungsgetränke vor Ort. Zu gewinnen: 6-tägige Kreuzfahrt, Multimedia, Geschenkgutscheine.

Italiano :

Organizzato dai vigili del fuoco di Pierrelatte. Bar per il ristoro sul posto. Premi in palio: crociera di 6 giorni, multimedia, buoni regalo.

Espanol :

Organizado por los bomberos de Pierrelatte. Bar. Premios: crucero de 6 días, multimedia, cheques regalo.

L’événement Super loto des pompiers Pierrelatte a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence