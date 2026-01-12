Super Loto des Sapeurs-Pompiers Noves/Cabannes Salle de l’Espacier Noves

Super Loto des Sapeurs-Pompiers Noves/Cabannes

Dimanche 1er février 2026 à partir de 15h.

Ouverture des portes dès 13h30. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Super Loto des Sapeurs Pompiers de Noves/Cabannes

Super Loto des Sapeurs Pompiers de Noves/Cabannes

+ de 4500€ de lots à gagner dont Cookeo , playstation 5 , bons cadeaux… .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 88 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noves/Cabannes Fire Brigade Super Loto

L’événement Super Loto des Sapeurs-Pompiers Noves/Cabannes Noves a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence