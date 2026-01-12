Super Loto des Sapeurs-Pompiers Noves/Cabannes Salle de l’Espacier Noves
Super Loto des Sapeurs-Pompiers Noves/Cabannes Salle de l’Espacier Noves dimanche 1 février 2026.
Super Loto des Sapeurs-Pompiers Noves/Cabannes
Dimanche 1er février 2026 à partir de 15h.
Ouverture des portes dès 13h30. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-01 15:00:00
+ de 4500€ de lots à gagner dont Cookeo , playstation 5 , bons cadeaux… .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 88 70
English :
Noves/Cabannes Fire Brigade Super Loto
