Super Loto d’Halloween Salle polyvalente Fraize samedi 25 octobre 2025.
Salle polyvalente 9 Rue du Pont de la Forge Fraize Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
Dotation de 3’000 €, lots de 30 à 500 €.
Buvette et petite restauration.Tout public
Salle polyvalente 9 Rue du Pont de la Forge Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 6 85 95 89 32
English :
3,000 ? prize, lots from 30 to 500 ?.
Refreshment bar and snacks.
German :
Mitgift von 3’000 ?, Lose von 30 bis 500 ?
Getränke und kleine Snacks.
Italiano :
Premi del valore di 3.000 euro, da 30 a 500 euro.
Bar e snack.
Espanol :
Premios por valor de 3.000 euros, de 30 a 500 euros.
Bar de refrescos y aperitivos.
L’événement Super Loto d’Halloween Fraize a été mis à jour le 2025-10-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES