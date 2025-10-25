Super Loto d’Halloween Salle polyvalente Fraize

Salle polyvalente 9 Rue du Pont de la Forge Fraize Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Dotation de 3’000 €, lots de 30 à 500 €.

Buvette et petite restauration.Tout public

Salle polyvalente 9 Rue du Pont de la Forge Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 6 85 95 89 32

English :

3,000 ? prize, lots from 30 to 500 ?.

Refreshment bar and snacks.

German :

Mitgift von 3’000 ?, Lose von 30 bis 500 ?

Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Premi del valore di 3.000 euro, da 30 a 500 euro.

Bar e snack.

Espanol :

Premios por valor de 3.000 euros, de 30 a 500 euros.

Bar de refrescos y aperitivos.

