Super loto rue de la Gare Dompaire

Super loto rue de la Gare Dompaire dimanche 7 septembre 2025.

Super loto

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Super Loto

Salle polyvalente.

4€ le carton, 20€ les 6 et 35€ les 12.

Réservation auprès du 06 19 55 35 85.

Organisé par le foyer rural la LamadonienneTout public

.

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 lalamadonienne@gmail.com

English :

Super Loto

Salle polyvalente.

4? per box, 20? for 6 and 35? for 12.

Bookings by calling 06 19 55 35 85.

Organized by the Foyer Rural La Lamadonienne

German :

Super Lotto

In der Mehrzweckhalle.

4? pro Karton, 20? für 6 und 35? für 12.

Reservierung unter 06 19 55 35 85.

Organisiert vom Foyer rural la Lamadonienne

Italiano :

Super Loto

Sala polivalente.

4 per un palco, 20 per 6 e 35 per 12.

Prenotazioni al numero 06 19 55 35 85.

Organizzato dal Foyer Rural la Lamadonienne

Espanol :

Super Loto

Sala polivalente.

4 por palco, 20 por 6 y 35 por 12.

Reservas llamando al 06 19 55 35 85.

Organizado por el Foyer Rural la Lamadonienne

L’événement Super loto Dompaire a été mis à jour le 2025-07-22 par OT MIRECOURT