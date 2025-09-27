Super loto Salle des fêtes Doulcon

L’association des animations et des loisirs de l’Ehpad Eugénie organise un super loto spécial bon d’achat. C’est l’occasion parfaite de passer une soirée agréable et conviviale, et peut-être de repartir les bras chargés de cadeaux !

Faites une pause gourmande durant la soirée, une buvette et un stand de petite restauration seront à votre disposition sur place.

Ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h.

Tarifs 2€ le carton, 10€ les 6 cartons, 20€ les 13 cartons et 30€ les 20 cartons.Tout public

Salle des fêtes Place de la Cordée Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 6 30 47 71 28

English :

The association des animations et des loisirs de l’Ehpad Eugénie is organizing a super lotto with special vouchers. It’s the perfect opportunity to spend a pleasant, convivial evening, and perhaps leave with your arms full of gifts!

Take a gourmet break during the evening, with a refreshment bar and a snack stand on site.

Doors open at 7pm, games start at 8pm.

Prices: 2? per box, 10? per 6 boxes, 20? per 13 boxes and 30? per 20 boxes.

German :

Die Animations- und Freizeitvereinigung des Ehpad Eugénie organisiert ein Superlotto speziell für Einkaufsgutscheine. Dies ist die perfekte Gelegenheit, einen angenehmen und geselligen Abend zu verbringen und vielleicht mit Geschenken beladen nach Hause zu gehen!

Gönnen Sie sich während des Abends eine kulinarische Pause, denn vor Ort stehen Ihnen ein Getränkestand und ein Stand mit kleinen Speisen zur Verfügung.

Türöffnung um 19 Uhr, Beginn der Spiele um 20 Uhr.

Preise: 2? pro Karton, 10? pro 6 Kartons, 20? pro 13 Kartons und 30? pro 20 Kartons.

Italiano :

L’associazione delle animazioni e dei divertimenti dell’Ehpad Eugénie organizza una super lotteria con buoni speciali. È l’occasione perfetta per trascorrere una serata piacevole e conviviale e magari tornare a casa con le braccia piene di regali!

Durante la serata è possibile fare una pausa golosa, grazie alla presenza di un bar e di uno snack.

Le porte si aprono alle 19.00, i giochi iniziano alle 20.00.

Prezzi: 2? per scatola, 10? per 6 scatole, 20? per 13 scatole e 30? per 20 scatole.

Espanol :

La asociación des animations et des loisirs de l’Ehpad Eugénie organiza una súper lotería con vales especiales. Es la ocasión perfecta para pasar una velada agradable y amistosa, ¡y quizá volver a casa con los brazos llenos de regalos!

Tómese un descanso gastronómico durante la velada, con un bar de refrescos y un puesto de aperitivos in situ.

Las puertas se abren a las 19:00 y las partidas comienzan a las 20:00.

Precios: 2? por caja, 10? por 6 cajas, 20? por 13 cajas y 30? por 20 cajas.

