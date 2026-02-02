Super Loto du Basket Bénévent-l’Abbaye
Super Loto du Basket Bénévent-l’Abbaye samedi 28 février 2026.
Super Loto du Basket
Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Ouverture des portes à 18h 00, début des parties à 19h 00.
Restauration rapide (sucrée/salée) et buvette sur place,
Tarif 4 €uros le carton, 10 €uros les 3 cartons, 20 €uros les 10 cartons, partie enfants 12 ans gratuit. .
Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine mathildecollin12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super Loto du Basket
L’événement Super Loto du Basket Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse