Super Loto du Basket

Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye Creuse

Ouverture des portes à 18h 00, début des parties à 19h 00.

Restauration rapide (sucrée/salée) et buvette sur place,

Tarif 4 €uros le carton, 10 €uros les 3 cartons, 20 €uros les 10 cartons, partie enfants 12 ans gratuit. .

Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine mathildecollin12@gmail.com

English : Super Loto du Basket

L’événement Super Loto du Basket Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse