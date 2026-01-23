Super loto du basket club Promenade de la Digue Nyons

Super loto du basket club

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Loto du Basket club avec de nombreux lots à gagner, restauration et buvette sur place.

6 parties + 3 parties surprises.

PS5, une télévision, un Tineco, une montre Xaomi, un ninja air fryer, une enceinte, des paniers garnis, une crêpière, un drone.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 04 50 communications.nyonsbc@gmail.com

English :

Basket Club Loto with lots of prizes to be won, catering and refreshments on site.

6 games + 3 surprise games.

PS5, a TV, a Tineco, a Xaomi watch, a ninja air fryer, a loudspeaker, baskets, a crepe maker, a drone.

