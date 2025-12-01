Super loto du Club de l’Amitié Salle Polyvalente Chanteheux
Super loto du Club de l’Amitié Salle Polyvalente Chanteheux dimanche 14 décembre 2025.
Salle Polyvalente 5 rue de la Concorde Chanteheux
Dimanche 2025-12-14 13:00:00
Super loto avec de nombreux lots en bons d’achats.
Au complexe des Vieux métiers rue de la Concorde.
Buvette et restauration sur place.
Réservations François Boulanger 8 rue des Pâquis 54300 Chanteheux. Tél 03 83 73 22 46 ou 06 76 74 23 49Tout public
Salle Polyvalente 5 rue de la Concorde Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 22 46
English :
Super lotto with many voucher prizes.
At the Vieux métiers complex, rue de la Concorde.
Refreshments and catering on site.
Bookings: François Boulanger 8 rue des Pâquis 54300 Chanteheux. Tel: 03 83 73 22 46 or 06 76 74 23 49
