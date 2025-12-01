Super loto du Club de l’Amitié Salle Polyvalente Chanteheux

Super loto du Club de l’Amitié

Salle Polyvalente 5 rue de la Concorde Chanteheux Meurthe-et-Moselle

Super loto avec de nombreux lots en bons d’achats.

Au complexe des Vieux métiers rue de la Concorde.

Buvette et restauration sur place.

Réservations François Boulanger 8 rue des Pâquis 54300 Chanteheux. Tél 03 83 73 22 46 ou 06 76 74 23 49Tout public

English :

Super lotto with many voucher prizes.

At the Vieux métiers complex, rue de la Concorde.

Refreshments and catering on site.

Bookings: François Boulanger 8 rue des Pâquis 54300 Chanteheux. Tel: 03 83 73 22 46 or 06 76 74 23 49

