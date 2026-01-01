SUPER LOTO DU CLUB DE QUAD SALLE DES FETES Bérat
SUPER LOTO DU CLUB DE QUAD SALLE DES FETES Bérat samedi 10 janvier 2026.
SALLE DES FETES La Place Bérat Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-10 21:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
JAMBON
PANIER GOURMAND
BON D’ACHAT CARREFOUR
LOT DE CHARCUTERIE
+3000€ de LOTS
PARTIE SPECIAL 250€ EN BON D’ACHAT 12 .
SALLE DES FETES La Place Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 56 84 67 81
Quad Club Super Loto
