Super loto du club Judokaï marignanais Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Super loto du club Judokaï marignanais

Samedi 17 janvier 2026.

A partir de 14h30.

Ouvert à tous. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Le club Judokaï marignanais vous attend très nombreux pour un super loto.

Ambiance conviviale assurée !

De très beaux lots sont à gagner.

Bonne chance à tous !

Venez participer à ce super loto !

Chaque joueur dispose d’un ou plusieurs petits cartons quadrillés dont certaines cases comportent des numéros, lesquels sont reproduits sur de petits jetons que l’on tire un par un au hasard et que l’on annonce. Le gagnant est celui qui le premier a rempli sa grille.

A vos cartons ! A chacun ses cartons (possibilité de les choisir) et que la chance soit de votre côté !) .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 98 19 64

English :

The Judokaï marignanais club is looking forward to welcoming you in large numbers for a great lottery.

A friendly atmosphere guaranteed!

There are some great prizes up for grabs.

Good luck to you all!

