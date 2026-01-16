SUPER LOTO DU COLLÈGE Montesquieu-Volvestre

samedi 7 février 2026.

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 18:30:00
Venez gagner de nombreux lots au loto des collèges de Montesquieu-Volvestre !
organisé par le foyer socio éducatif   .

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie   fse.montesquieu1@gmail.com

Come and win lots of prizes at the Montesquieu-Volvestre secondary school bingo!

