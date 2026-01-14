SUPER LOTO DU COLLÈGE Montesquieu-Volvestre

SUPER LOTO DU COLLÈGE

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

2026-02-07

Venez partager un superbe moment au loto du collège de Montesquieu-Volvestre !

Organisé par le foyer socio éducatif de Montesquieu-Volvestre. .

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie fse.montesquieu1@gmail.com

English :

Come and have a great time at the Montesquieu-Volvestre college bingo!

