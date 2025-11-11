Super Loto du Comité des Fêtes Rue des Guillemaux Étang-sur-Arroux

Super Loto du Comité des Fêtes

Rue des Guillemaux Gymnase des Guillemaux Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

2025-11-11 13:00:00

2025-11-11

Le Comité des Fêtes d’Etang-sur-Arroux organise son traditionnel loto !

Plus de 6 000€ de lots dont une croisière d’une semaine en Egypte en pension complète pour 2 personnes (vol A/R depuis Paris compris), un séjour au Parc Astérix pour 2 adultes et 2 enfants comprenant les entrées au parc pour 2 jours et une nuit d’hôtel mais également une cave à vin, une TV QLED UHD 4K 164 cm, une TV LED 106 cm, une machine expresso avec broyeur, une tireuse à bière, un VTT, une console de jeux Nintendo Switch, un robot multifonction, de nombreux autres lots et bons d’achat, colis de viande, jambons, paniers garnis, rosettes….

Tirage avec une machine à soufflerie.

Buffet Buvette

Aucune réservation possible. .

Rue des Guillemaux Gymnase des Guillemaux Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 07 05 03 comitedesfetes.etang71@gmail.com

