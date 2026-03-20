SUPER LOTO DU COMITÉ

Salle des fêtes Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez participer au loto du comité des fêtes . au programme plus de 6000 euros de lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place.

Venez participer au loto du comité des fêtes . au programme plus de 6000 euros de lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 95 29 40 02

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English :

Come and take part in the Festival Committee’s bingo. Over 6,000 euros in prizes to be won.

Refreshments and snacks on site.

L’événement SUPER LOTO DU COMITÉ Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère