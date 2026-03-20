SUPER LOTO DU COMITÉ Le Collet-de-Dèze
SUPER LOTO DU COMITÉ Le Collet-de-Dèze samedi 11 avril 2026.
SUPER LOTO DU COMITÉ
Salle des fêtes Le Collet-de-Dèze Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez participer au loto du comité des fêtes . au programme plus de 6000 euros de lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place.
Venez participer au loto du comité des fêtes . au programme plus de 6000 euros de lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 95 29 40 02
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English :
Come and take part in the Festival Committee’s bingo. Over 6,000 euros in prizes to be won.
Refreshments and snacks on site.
L’événement SUPER LOTO DU COMITÉ Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère