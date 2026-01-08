Super Loto du FAB Salle Jean Teyssandier Branne
Super Loto du FAB Salle Jean Teyssandier Branne dimanche 18 janvier 2026.
Super Loto du FAB
Salle Jean Teyssandier 9 Rue du Fort Bayard Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Super Loto du FAB
1 000 euros en bons d’achat
Buvette et gourmandises
Corbeilles de fruits et légumes, huitres, lot surprise d’une valeur de 80 € .
Salle Jean Teyssandier 9 Rue du Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 81 01 73 fab.branne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super Loto du FAB
L’événement Super Loto du FAB Branne a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Castillon-Pujols