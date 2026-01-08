Super Loto du FAB Salle Jean Teyssandier Branne

Super Loto du FAB Salle Jean Teyssandier Branne dimanche 18 janvier 2026.

Salle Jean Teyssandier 9 Rue du Fort Bayard Branne Gironde

1 000 euros en bons d’achat
Buvette et gourmandises
Corbeilles de fruits et légumes, huitres, lot surprise d’une valeur de 80 €   .

Salle Jean Teyssandier 9 Rue du Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 81 01 73  fab.branne@gmail.com

