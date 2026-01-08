Super Loto du FAB Salle Jean Teyssandier Branne

Super Loto du FAB

Salle Jean Teyssandier 9 Rue du Fort Bayard Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

1 000 euros en bons d’achat

Buvette et gourmandises

Corbeilles de fruits et légumes, huitres, lot surprise d’une valeur de 80 € .

Salle Jean Teyssandier 9 Rue du Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 81 01 73 fab.branne@gmail.com

