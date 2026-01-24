Super Loto du foot Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse

Super Loto du foot Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse samedi 7 mars 2026.

Super Loto du foot

Salle des fêtes 26 Bis rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Super loto du foot organisé par l’entente sportif Maizey-Lacroix

2€ la carton
10€ les 6 cartons
20€ les 13 cartons

Réservation au 06 27 24 34 24Tout public
  .

Salle des fêtes 26 Bis rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 27 24 34 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Super soccer bingo organized by the Maizey-Lacroix sports association

2? per box
10? for 6 boxes
20? for 13 boxes

Reservation 06 27 24 34 24

L’événement Super Loto du foot Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-01-24 par OT COEUR DE LORRAINE