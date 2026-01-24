Super Loto du foot Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse
Super Loto du foot Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes 26 Bis rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:30:00
2026-03-07
Super loto du foot organisé par l’entente sportif Maizey-Lacroix
2€ la carton
10€ les 6 cartons
20€ les 13 cartons
Réservation au 06 27 24 34 24Tout public
+33 6 27 24 34 24
English :
Super soccer bingo organized by the Maizey-Lacroix sports association
2? per box
10? for 6 boxes
20? for 13 boxes
Reservation 06 27 24 34 24
