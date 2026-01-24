Super Loto du foot Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse

Super Loto du foot

Salle des fêtes 26 Bis rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

Super loto du foot organisé par l’entente sportif Maizey-Lacroix

2€ la carton

10€ les 6 cartons

20€ les 13 cartons

Réservation au 06 27 24 34 24Tout public

English :

Super soccer bingo organized by the Maizey-Lacroix sports association

2? per box

10? for 6 boxes

20? for 13 boxes

Reservation 06 27 24 34 24

