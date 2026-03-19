Super loto du foot Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Super loto du foot

Salle des fêtes 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Organisé par le FCV. 18 parties + 1 partie de bienvenue + 1 partie bingo. Début des parties à 18h. Ouverture des portes à 16h. 5 € la carte, planches de 6 disponibles.

2 500 € en chèque cadeau multi enseignes à gagner ainsi que des paniers garnis. .

Salle des fêtes 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 69 49 02

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English : Super loto du foot

L’événement Super loto du foot Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-03-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III