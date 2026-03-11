Super loto du Football club Barpais Salle du Bateau Lyre Le Barp

Super loto du Football club Barpais

Salle du Bateau Lyre 73 A Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

FOOT CLUB BARPAIS

Venez tenter votre chance lors de ce loto convivial et repartez peut-être avec de superbes lots !

À gagner bons cadeaux, petit électroménager et, pour le gros lot, un week-end détente. Une belle occasion de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur.

⏲️ Ouverture des portes à 18h30

Restauration sur place .

Salle du Bateau Lyre 73 A Avenue de Gascogne Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super loto du Football club Barpais

L’événement Super loto du Football club Barpais Le Barp a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Val de l’Eyre