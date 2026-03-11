Super loto du Football club Barpais Salle du Bateau Lyre Le Barp
Super loto du Football club Barpais Salle du Bateau Lyre Le Barp samedi 14 mars 2026.
FOOT CLUB BARPAIS
Venez tenter votre chance lors de ce loto convivial et repartez peut-être avec de superbes lots !
À gagner bons cadeaux, petit électroménager et, pour le gros lot, un week-end détente. Une belle occasion de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur.
⏲️ Ouverture des portes à 18h30
Restauration sur place .
Salle du Bateau Lyre 73 A Avenue de Gascogne Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 15 98
