Super Loto du Handball Club de Valréas (HBCV) Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Super Loto du Handball Club de Valréas (HBCV)

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Super Loto annuel du Handball Club de Valréas (HBCV ): 12 parties avec 2 quines et 1 carton plein + 1 partie à l’envers. De très nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place. Tarifs des cartons 6 € le carton; 15 € les 3 et 25 € les 6.

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 72 83 54 6384013@ffhandball.net

English :

Handball Club de Valréas (HBCV ) annual Super Loto: 12 games with 2 quines and 1 full card + 1 upside-down game. Lots of prizes to be won! Refreshments and catering on site. Box prices: 6 ? per box; 15 ? for 3 and 25 ? for 6.

