Super Loto du Handball Club de Valréas (HBCV) Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Super Loto annuel du Handball Club de Valréas (HBCV ): 12 parties avec 2 quines et 1 carton plein + 1 partie à l’envers. De très nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place. Tarifs des cartons 6 € le carton; 15 € les 3 et 25 € les 6.
Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 72 83 54 6384013@ffhandball.net
English :
Handball Club de Valréas (HBCV ) annual Super Loto: 12 games with 2 quines and 1 full card + 1 upside-down game. Lots of prizes to be won! Refreshments and catering on site. Box prices: 6 ? per box; 15 ? for 3 and 25 ? for 6.
