Super Loto du HBCV

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le HBCV organise son super Loto le vendredi 5 décembre à 20h à la salle des fêtes.

Plus de 3000€ de lots à remporter

Carte Cadeaux, écran plat, machine à café, robot de cuisine etc…

Soirée animée par Romain.

Buvette et restauration sur place.

Réservation possible par sms au 07 54 81 05 50 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50

English :

The HBCV is organizing its super Loto on Friday December 5 at 8pm in the Salle des Fêtes.

L’événement Super Loto du HBCV Vatan a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Champs d’Amour