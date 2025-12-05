Super Loto du HBCV Vatan
Super Loto du HBCV Vatan vendredi 5 décembre 2025.
Super Loto du HBCV
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le HBCV organise son super Loto le vendredi 5 décembre à 20h à la salle des fêtes.
Plus de 3000€ de lots à remporter
Carte Cadeaux, écran plat, machine à café, robot de cuisine etc…
Soirée animée par Romain.
Buvette et restauration sur place.
Réservation possible par sms au 07 54 81 05 50 .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50
English :
The HBCV is organizing its super Loto on Friday December 5 at 8pm in the Salle des Fêtes.
L’événement Super Loto du HBCV Vatan a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Champs d’Amour