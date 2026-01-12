Super loto du Lions Club Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie

Super loto du Lions Club

Organisé à partir de 17h30 par le Lions Club Bagnoles Pays d’Andaine.

Tarifs

• 1 carton 5 €

• 8 cartons 20 €

• Carte gold 10 € impérative pour les 2 parties. Elle peut aussi servir pour toutes les autres parties.

Renseignement Philippe Moche 06 08 21 35 68 ou p.moche@orange.fr et réservation 07 82 11 59 89 .

