Super loto du Marignane aquatic club natation

Super loto du Marignane aquatic club natation Espace culturel Saint-Exupéry Marignane dimanche 8 février 2026.

Super loto du Marignane aquatic club natation

Dimanche 8 février 2026.
A 14h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

2026-02-08

Marignane aquatic club natation vous attend très nombreux pour un super loto.
Ambiance conviviale assurée !
De très beaux lots sont à gagner !
Bonne chance à tous et passez un agréable moment festif !
Buvette sur place.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   marignaneaquaticclub@gmail.com

English :

Marignane aquatic club natation is looking forward to welcoming you in large numbers for a great lottery.
A friendly atmosphere is guaranteed!
Great prizes to be won!
Good luck and have a great time!
Refreshment bar on site.

