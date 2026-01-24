Super loto du Marignane aquatic club natation Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Super loto du Marignane aquatic club natation Espace culturel Saint-Exupéry Marignane dimanche 8 février 2026.
Super loto du Marignane aquatic club natation
Dimanche 8 février 2026.
A 14h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Marignane aquatic club natation vous attend très nombreux pour un super loto.
Ambiance conviviale assurée !
De très beaux lots sont à gagner !
Bonne chance à tous et passez un agréable moment festif !
Buvette sur place.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marignaneaquaticclub@gmail.com
English :
Marignane aquatic club natation is looking forward to welcoming you in large numbers for a great lottery.
A friendly atmosphere is guaranteed!
Great prizes to be won!
Good luck and have a great time!
Refreshment bar on site.
