Super loto du Marignane aquatic club natation Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Super loto du Marignane aquatic club natation

Dimanche 8 février 2026.

A 14h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Marignane aquatic club natation vous attend très nombreux pour un super loto.

Ambiance conviviale assurée !

De très beaux lots sont à gagner !

Bonne chance à tous et passez un agréable moment festif !

Buvette sur place.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marignaneaquaticclub@gmail.com

English :

Marignane aquatic club natation is looking forward to welcoming you in large numbers for a great lottery.

A friendly atmosphere is guaranteed!

Great prizes to be won!

Good luck and have a great time!

Refreshment bar on site.

