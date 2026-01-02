Super Loto du Ploërmel Handball Club Salle des fêtes Ploërmel
Super Loto du Ploërmel Handball Club Salle des fêtes Ploërmel dimanche 1 février 2026.
Super Loto du Ploërmel Handball Club
Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Le Ploërmel Handball Club organise son premier super loto. Il est animé par Marie JP.
5000€ de bons d’achat sont à gagner dont le premier de 1100€.
Buvette et restauration vous y attendent. Les portes ouvriront dès 11h pour un début du loto à 14h. .
Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 52 64 37 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super Loto du Ploërmel Handball Club Ploërmel a été mis à jour le 2026-01-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande