Super Loto du Ploërmel Handball Club Salle des fêtes Ploërmel

Super Loto du Ploërmel Handball Club

Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Morbihan

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Le Ploërmel Handball Club organise son premier super loto. Il est animé par Marie JP.

5000€ de bons d’achat sont à gagner dont le premier de 1100€.

Buvette et restauration vous y attendent. Les portes ouvriront dès 11h pour un début du loto à 14h. .

