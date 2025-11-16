Super loto du Rotary Club de Gray et Inner Wheel Salle des Congrès Gray
Super loto du Rotary Club de Gray et Inner Wheel Salle des Congrès Gray dimanche 16 novembre 2025.
Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Début : 2025-11-16 12:30:00
fin : 2025-11-16
Le Rotary Club de Gray vous invite a un super loto.
Nombreux lots à gagner. .
Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 76 53 74
L’événement Super loto du Rotary Club de Gray et Inner Wheel Gray a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY