Super Loto du Rotary Club de Sugrères Salle du Castel Park Surgères

Super Loto du Rotary Club de Sugrères

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 20:15:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Au profit de l’équipement sportif des jeunes sapeurs pompiers de Surgères. Animé par Phil.

Plus de 3000€ de lots.

Partie spéciale et parties enfants.

Tombola, buvette et restauration.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 78 98 34 lotorotarysurgeres@gmail.com

English :

To benefit the Surgères young firefighters’ sports equipment. Hosted by Phil.

Over 3,000? in prizes.

Special game and children’s game.

Tombola, refreshment bar and restaurant.

German :

Zugunsten der Sportausrüstung der Jugendfeuerwehr von Surgères. Moderiert von Phil.

Preise im Wert von über 3000?

Spezielle Spiele und Spiele für Kinder.

Tombola, Getränke- und Essensstände.

Italiano :

A favore delle attrezzature sportive dei giovani pompieri di Surgères. Ospitato da Phil.

Oltre 3.000? in premi.

Gioco speciale e gioco per bambini.

Tombola, bar e ristorante.

Espanol :

A beneficio del equipamiento deportivo de los jóvenes bomberos de Surgères. Organizado por Phil.

Más de 3.000? en premios.

Juego especial y juego infantil.

Tómbola, bar y restaurante.

