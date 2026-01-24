Super loto du Rugby Club de Treignac Treignac

salle des fêtes Treignac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Le Rugby Club de Treignac organise son Super Loto. De nombreux lots sont à gagner un séjour au flower Camping (1 semaine pour 4 personnes), bons d’achat de 50 à 150€, appareils ménagers, robot de cuisine, machine à café, TV, imprimante, matériel de bricolage, panières de produits régionaux, et beaucoup d’autres lots…
Ouverture des portes à 19h00.
10 parties de 3 lots quine, double quine, carton pleins + 2 parties carton plein et 1 partie gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans.
1 carton 5€, 6 cartons 20€, 6 achetés 1 gratuit.
Réservation obligatoire !   .

salle des fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 51 43 66  rugbyclub.treignac@gmail.com

