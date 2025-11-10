Super loto du sapeur Huttenheim

Super loto du sapeur Huttenheim lundi 10 novembre 2025.

Super loto du sapeur

rue de la Forêt Huttenheim Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-11-10 20:00:00

2025-11-10

Animé par le mythique Louis Caudard, 1er animateur de France et animateur du plus grand loto de France.

Exceptionnel plus de 8 500€ de lots à gagner !!

1er prix = 2000€ dans le magasin, chez l’artisan ou le commerçant de votre choix.

Ouverture des portes à 17h30

Petite restauration sur place (Flams, knacks, frites, éclairs). .

rue de la Forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 36 58 13

