Super loto du sapeur Huttenheim lundi 10 novembre 2025.
Super loto du sapeur
rue de la Forêt Huttenheim Bas-Rhin
Début : Lundi 2025-11-10 20:00:00
2025-11-10
Animé par le mythique Louis Caudard, 1er animateur de France et animateur du plus grand loto de France.
Exceptionnel plus de 8 500€ de lots à gagner !!
1er prix = 2000€ dans le magasin, chez l’artisan ou le commerçant de votre choix.
Ouverture des portes à 17h30
Petite restauration sur place (Flams, knacks, frites, éclairs). .
rue de la Forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 36 58 13
