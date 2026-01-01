Super Loto du SCS Rugby Salle du Castel Park Surgères
Super Loto du SCS Rugby Salle du Castel Park Surgères vendredi 30 janvier 2026.
Super Loto du SCS Rugby
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-01-30 20:14:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Lots 1 bon d’achat de 600€, de 200€ et de 100€, ainsi que de nombreux autres lots.
3 parties spéciales, 5 parties enfants, bingo, jeu du dé, bingobar, tombola.
Buvette, crêpes, sandwichs et parts de gâteaux.
Animé par Phil.
Réservations non placées.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 58 72 90 contact@scsrugby.fr
English :
Prizes: 1 each of 600?, 200? and 100? vouchers, plus many other prizes.
3 special games, 5 children’s games, bingo, dice game, bingobar, tombola.
Refreshment bar, crêpes, sandwiches and cake slices.
Hosted by Phil.
Reservations not taken.
