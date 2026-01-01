Super Loto du SCS Rugby Salle du Castel Park Surgères

Super Loto du SCS Rugby

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Lots 1 bon d’achat de 600€, de 200€ et de 100€, ainsi que de nombreux autres lots.

3 parties spéciales, 5 parties enfants, bingo, jeu du dé, bingobar, tombola.

Buvette, crêpes, sandwichs et parts de gâteaux.

Animé par Phil.

Réservations non placées.

+33 7 69 58 72 96 contact@scsrugby.fr

English :

Prizes: 1 each of 600?, 200? and 100? vouchers, plus many other prizes.

3 special games, 5 children’s games, bingo, dice game, bingobar, tombola.

Refreshment bar, crêpes, sandwiches and cake slices.

Hosted by Phil.

Reservations not taken.

