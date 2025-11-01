Super loto du Sporting Club Séreilhac

Super loto du Sporting Club

Séreilhac Haute-Vienne

Super loto organisé par le Sporting Club dans la salle polyvalente.

Nombreux lots à gagner tels que un séjour au Futuroscope et à l’Aquascope avec une nuitée sur place pour 4 personnes, 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, une TV 165 cm, un maillot équipe de France Féminine, un bon d’achat de 200€ et un autre de 150€, un Cookeo, un nettoyeur haute pression, une montre connectée, des bons carburant, des jambons et de nombreux autres lots.

Une partie enfants gratuite.

Une tombola.

Buvette et crêpes à votre disposition. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine sportingclubdesereilhac@gmail.com

