Super loto du Sporting Club Séreilhac

Séreilhac Haute-Vienne
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Super loto organisé par le Sporting Club dans la salle polyvalente.
Nombreux lots à gagner tels que un séjour au Futuroscope et à l’Aquascope avec une nuitée sur place pour 4 personnes, 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, une TV 165 cm, un maillot équipe de France Féminine, un bon d’achat de 200€ et un autre de 150€, un Cookeo, un nettoyeur haute pression, une montre connectée, des bons carburant, des jambons et de nombreux autres lots.
Une partie enfants gratuite.
Une tombola.
Buvette et crêpes à votre disposition. .
Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine sportingclubdesereilhac@gmail.com
