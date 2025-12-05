Super loto du Téléthon Salle socio-culturelle Taponnat-Fleurignac
Super loto du Téléthon avec 2000€ de lots à gagner.
Salle socio-culturelle Le bourg Taponnat-Fleurignac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 60 12 83
English :
Super Telethon lottery with 2000? prizes to be won.
