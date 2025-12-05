Super loto du Téléthon Salle socio-culturelle Taponnat-Fleurignac

Super loto du Téléthon

Salle socio-culturelle Le bourg Taponnat-Fleurignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Super loto du Téléthon avec 2000€ de lots à gagner.

.

Salle socio-culturelle Le bourg Taponnat-Fleurignac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 60 12 83

English :

Super Telethon lottery with 2000? prizes to be won.

L’événement Super loto du Téléthon Taponnat-Fleurignac a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord