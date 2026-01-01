Super Loto du Vélo Club Bivérois Maison du Peuple Gardanne

Super Loto du Vélo Club Bivérois

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h.

Ouverture des portes 13h30. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

L’association Vélo Club Bivérois vous invite à son Grand Loto le dimanche 18 janvier à 15h, à la Maison du Peuple de Gardanne

➡️ Ouverture des portes à 13h30.

➡️ Buvette et petite restauration

➡️ De nombreux cadeaux à gagner



Nous vous attendons nombreux ! .

Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 87 70 76

English :

The Vélo Club Bivérois association invites you to its Grand Loto on Sunday January 18 at 3pm, at the Maison du Peuple in Gardanne

