Super Loto

Salle la palestel Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Super loto à la salle La Palestel, ouverture des portes à 18h30.

De nombreux lots à gagner.

1 carton 3€ 3 cartons 5€/ 6 cartons 15€ 12 cartons 20€/ 18 cartons 25€

Rens et résa 07 54 81 05 50 .

Salle la palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 81 05 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super Loto

L’événement Super Loto Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Pays Dunois