Super Loto Dun-le-Palestel
Super Loto Dun-le-Palestel vendredi 13 février 2026.
Salle la palestel Dun-le-Palestel
Super loto à la salle La Palestel, ouverture des portes à 18h30.
De nombreux lots à gagner.
1 carton 3€ 3 cartons 5€/ 6 cartons 15€ 12 cartons 20€/ 18 cartons 25€
Rens et résa 07 54 81 05 50 .
Salle la palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 81 05 50
