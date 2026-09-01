Super Loto Durdat-Larequille Durdat-Larequille
dimanche 13 septembre 2026 · Durdat-Larequille
Informations pratiques
Durdat-Larequille
Super Loto Durdat-Larequille
Salle des Fêtes Durdat-Larequille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Nombreux lots à gagner bons d’achats, entrées Parcs de Loisirs, trottinette électrique, électroménager…
Organisée par l’association Soleil D’Automne de Villebret St Genest.
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Salle des Fêtes Durdat-Larequille 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 64 51
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English :
Many prizes to be won: gift certificates, tickets to amusement parks, an electric scooter, household appliances…
Organized by the Soleil d’Automne association in Villebret St Genest.
L’événement Super Loto Durdat-Larequille Durdat-Larequille a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme