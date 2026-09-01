Informations pratiques

Durdat-Larequille

Super Loto Durdat-Larequille

Salle des Fêtes Durdat-Larequille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Nombreux lots à gagner bons d’achats, entrées Parcs de Loisirs, trottinette électrique, électroménager…

Organisée par l’association Soleil D’Automne de Villebret St Genest.

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Salle des Fêtes Durdat-Larequille 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 64 51

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English :

Many prizes to be won: gift certificates, tickets to amusement parks, an electric scooter, household appliances…

Organized by the Soleil d’Automne association in Villebret St Genest.

L’événement Super Loto Durdat-Larequille Durdat-Larequille a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme